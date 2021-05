Covid: sindaco Cagliari, in città calano contagi e ricoveri

Calano del 27,4% in una settimana i positivi nella città di Cagliari, dove in termini assoluti, il numero dei contagiati è di 383. "Scende invece a 62 il numero dei ricoveri in ospedale, -12 rispetto a lunedì scorso". Lo comunica il sindaco del capoluogo sardo Paolo Truzzu nel consueto punto sui casi in città, pubblicato su Facebook ogni lunedì.

"In netta diminuzione anche la media giornaliera dei contagi, che passa dai 34,4 di aprile (1032 totali) ai 14,4 attuali, con 130 nuovi positivi registrati dall'inizio di maggio - prosegue - Continua dunque a migliorare il quadro complessivo dei contagi in città".