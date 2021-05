Bandiere blu:Teulada a bocca asciutta,non ci siamo candidati

Niente bandiera blu a Teulada. Ed è un po' una sorpresa perché Tuerredda è considerata una delle spiagge più belle della Sardegna. E lo stesso discorso vale per Porto Tramatzu e Is Arenas. "Niente di strano - spiega all'ANSA il sindaco Daniele Serra - semplicemente non abbiamo presentato la candidatura. Questo non toglie la possibilità che potremo farlo più avanti. Ma, quest'anno, abbiano fatto altre scelte strategiche di pianificazione che riguardano tutto il territorio di Teulada. Una programmazione di più ampio respiro che tenga conto anche di altri criteri ed esigenze. Naturalmente questo nulla toglie alla intatta bellezza e pulizia delle nostre spiagge".