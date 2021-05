Bagnanti in difficoltà soccorsi da Capitaneria ad Arbus

Tre bagnanti in difficoltà sono stati soccorsi dalla Guardia costiera di Oristano nello specchio d'acqua antistante la spiaggia di Pistis, ad Arbus.

Due ragazze si sono allontanate dalla riva utilizzando una tavola da Sup, avventurandosi al largo. A causa del forte vento non sono riuscite a fare rientro. Il padre, vedendole in difficoltà, le ha raggiunte a nuoto.

Intanto sul posto arrivava la motovedetta Cp 893 della Guardia costiera. I tre bagnanti sono stati soccorsi mentre la tavola con loro aggrappati si avvicinava pericolosamente alla scogliera.