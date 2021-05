Vaccini: on line procedura ritiro dosi medici di famiglia

È on line, sui siti delle varie Assl di Ats Sardegna, la procedura per la prenotazione e il ritiro dei vaccini anti covid da parte dei medici di medicina generale destinati ai loro pazienti.

La prenotazione delle quantità richieste all'Ats avverrà tramite il portale web https://app.smartsheet.com/b/form/b660f693e8ed4b55a2cfe01723e63217 .

Il ritiro potrà essere svolto esclusivamente dopo aver ricevuto la notifica di conferma che riporterà anche luogo, data e ora di disponibilità dei vaccini.

Al momento del ritiro dovranno essere esibiti la copia della notifica ricevuta, il documento di identità e il badge dell'Ordine professionale di appartenenza.

In assenza della documentazione richiesta - fa sapere l'Ats - non potrà essere effettuata la consegna dei vaccini dal personale della struttura.