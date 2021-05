Vaccini: Sardegna risale china, quasi 12mila dosi in 24 ore

La Sardegna preme sull'acceleratore per i vaccini e in particolare nelle somministrazioni ai soggetti fragili. Le lunghe file alla Fiera di Cagliari per il siero Moderna testimoniano il cambio di passo che fa salire nuovamente la quota giornaliera di inoculazioni che arriva quasi a toccare le 12mila iniezioni in 24 ore: 11.848 passando dalle 552.571 dosi di mercoledì alle 564.419 di ieri, secondo il monitoraggio in tempo reale sul portale del Governo.

Le scorte sono abbondanti visto che sono state consegnate 718.440 dosi ed è stato somministrato il 78,6%: ora la parola d'ordine è correre visto che da lunedì 10, come ha annunciato il generale Figliuolo, si amplierà ancora la platea dei beneficiari con il via all'adesione per gli over 50. In Italia oltre 6,8 milioni di cittadini hanno completato il ciclo vaccinale, mentre nell'Isola si superano le 166mila unità, cioè il 10,3% della popolazione.

Quasi 100mila fragili e caregiver già vaccinati almeno con la prima dose (98.682) anche se si fa sentire ancora qualche protesta per disservizi nel portale regionale di prenotazione. Le associazioni dei non vedenti, A.n.p.v.i. Onlus e Rp Sardegna Onlus, parlano di un "malfunzionamento del portale di accesso alle prenotazioni del vaccino anti-Covid 19 per tutti quei soggetti fragili e disabili gravi (legge 104/92 art. 3 comma 3)" con una presunta disparità di trattamento all'interno di questa categoria. E proprio sulla priorità nelle somministrazioni la Procura di Cagliari ha aperto un'inchiesta per scovare i "saltafila".

OLBIA, RIPRENDE VACCINAZIONE PERSONALE SCUOLE - La Assl di Olbia riprende la somministrazione del vaccino anti-covid di tutto il personale scolastico, docente e non, delle scuole galluresi. All'Hub del centro gallurese potrà richiedere le dosi tutto il personale scolastico delle scuole della Gallura (personale docente e non) che fosse rimasto escluso dalla prima tornata vaccinale. Il centro è operativo dal lunedì al vvenerdì dalle 8.30 sino alle 19.30 e il sabato dalle 8.30 alle 14.30; l'accesso avviene in ordine di arrivo e viene regolato dal personale dedicato che vigila sull'accesso alla struttura. Al momento dell'accettazione è necessario esibire la tessera sanitaria e il modulo di consenso informato compilato in ogni sua parte. Il personale scolastico può prediligere l'orario pomeridiano così da non pregiudicare la regolare attività scolastica.