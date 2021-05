Picchia e minaccia la compagna, indagato un 25enne

Ha picchiato la compagna e l'ha minacciata. Un 25enne è stato denunciato dai carabinieri per maltrattamenti in famiglia e detenzione di oggetti per offendere. L'episodio è avvenuto due giorni fa ad Elmas. Mentre si trovava in un centro di solidarietà, il 25enne ha prima minacciato la compagna, una 27enne, poi l'ha colpita. Il giovane è stato bloccato dai carabinieri, intervenuti sul posto, che lo hanno anche perquisito. Nell'auto nascondeva una spranga che è stata sequestrata.