Cagliari, Montixi comandante ad interim della polizia locale

Roberto Montixi guiderà ad interim la Polizia Municipale, dopo che l'attuale comandante Mario Delogu andrà in pensione. L'assessore delle Politiche della Sicurezza, Sport e Patrimonio, Carlo Tack, ha incontrato in Municipio Montixi, nella sua prima uscita pubblica: "È stata l'occasione per affrontare le principali questioni organizzative in un incontro sulla pianificazione del lavoro nel breve e medio periodo. Abbiamo messo a punto, nell'agenda di lavoro, gli step individuati al fine di poter offrire una sempre maggiore sicurezza nelle strade, piazze e quartieri della città".

L'incontro si è concluso con un augurio che Carlo Tack ha voluto fare al suo dirigente. "Al dottor Montixi i miei più sinceri auguri di buon lavoro. La convergenza di strategie e modalità operative emerse durante il nostro colloquio, sono certo saranno le basi di una positiva collaborazione per il bene di Cagliari".