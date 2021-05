Allevatore freddato con una fucilata al volto nel Sassarese

Un agguato ad opera di una persona che conosceva la vittima. Sarebbe questa la pista su cui si stanno orientando le indagini sull'uccisione di Francesco Dessena, l'allevatore di Nule di 77 anni, freddato con un colpo di fucile al volto, a bruciapelo, nelle campagne del paese del Goceano, regione storica della Sardegna al confine tra la provincia di Sassari e quella di Nuoro. Lo riferisce il quotidiano La Nuova Sardegna nell'edizione in edicola oggi.

Il delitto sarebbe stato compiuto ieri pomeriggio, quasi sicuramente prima delle 18. Le attività coordinate dalla Procura di Nuoro e condotte sul campo dai militari della compagnia di Bono e del Reparto operativo del Comando provinciale di Sassari, sono partite dopo l'allarme lanciato dai figli della vittima: preoccupati perché il padre non era rientrato a casa, hanno avviato le ricerche e l'hanno ritrovato nei terreni di sua proprietà, riverso a terra, poco prima delle 23.

La vittima non sarebbe in alcun modo riconducibile ai fatti di sangue più recenti di cui siano stati teatro il paese e l'intera area del Goceano. Le indagini si stanno concentrando sulle conoscenze di Dessena e sulla ricostruzione delle sue ultime ore di vita. L'inchiesta coordinata dal sostituto procuratore di Nuoro, Giorgio Bocciarelli, potrà essere facilitata dagli accertamenti che saranno eseguite dal medico legale sul cadavere, con l'obiettivo di stabilire l'ora esatta del delitto.

I carabinieri hanno sentito diverse persone alla ricerca di elementi utili per l'inchiesta, ma nessuno ha visto nulla. Sulla scena del crimine sono stati trovati pochi elementi: il killer potrebbe anche avere agito con dei complici. Il podere dei Dessena si trova in una zona isolata: per raggiungerlo bisogna percorrere due chilometri fuori da Nule e poi altri quattro lungo una stradina tortuosa di campagna.