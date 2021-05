Vaccini: Sardegna raggiunge quota 542mila somministrazioni

(ANSA) - CAGLIARI, 05 MAG - Ammonta a 541.980 il totale delle dosi somministrate in Sardegna dall'inizio della campagna vaccinale, l'82,1% delle 659.940 attualmente disponibili, consegnate alla Regione dalla struttura commissariale.

Il dato è stato aggiornato questa mattina, nel report del Governo, dopo che ieri sera, probabilmente a seguito dell'inserimento di dati non registrati nei giorni precedenti, era stato divulgato un dato non congruo.

In particolare - secondo i dati del report - in Sardegna sono stati sinora somministrati 152.376 vaccini agli over 80; 75.838 agli anziani dai 70 ai 79 anni; 38.792 dai 60 ai 69 anni; 91.338 dosi agli operatori sanitari e sociosanitari; 36.601 al personale non sanitario impiegato in strutture sanitarie e in attività lavorativa a rischio; 88.178 ai soggetti fragili e caregiver; 17.995 ad ospiti di Strutture residenziali; 11.159 al Comparto Difesa e Sicurezza; 22.743 al personale scolastico; infine 6.960 dosi alla categoria "Altro". (ANSA).