Vaccini a isole minori, pronte Carloforte e La Maddalena

(ANSA) - CAGLIARI, 05 MAG - L'ipotesi concreta allo studio del Governo di aprire alla vaccinazione di massa le isole minori, trova sponda in Sardegna con il gruppo dei Riformatori.

"Carloforte e La Maddalena - spiegano la capogruppo Sara Canu e il consigliere Michele Cossa - devono diventare Covid free: sarebbe un atto di giustizia verso due territori che soffrono la penalizzazione della doppia insularità e sono state particolarmente danneggiate dalla pandemia".

Da qui l'appello alla Regione che "ha il dovere di aiutare - sottolineano i due esponenti della maggioranza - anche perché i servzi sanitari a livello locale possono essere così sgravati da questa emergenza". Secondo i Riformatori, "si tratterebbe di un modesto sforzo organizzativo, nel momento in cui sta per arrivare anche in Sardegna una massiccia fornitura di vaccini e si creerebbe una situazione di cui si avvantaggerebbe l'intera Sardegna, soprattutto in termini di immagine e di attrattività complessiva della nostra regione, anche in considerazione del fatto che il governo nazionale attraverso il green pass sta spingendo per il 2021 il turismo interno in Italia". (ANSA).