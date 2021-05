Vaccini: 44.660 dosi Pfizer consegnate al Binaghi

Nuove forniture di vaccini in Sardegna. Secondo quanto apprende l'ANSA, la consegna odierna comprende 44.660 dosi di Pfizer, mentre per venerdì pomeriggio sono attese altre 9.900 dosi di Moderna e 10mila di AstraZeneca. Le fiale di Pfizer sono arrivate all'ospedale Binaghi di Cagliari, che è l'Hub di riferimento per tutta l'Isola. Ora la campagna vaccinale potrà riprendere i ritmi di qualche giorno fa, prima del rallentamento dovuto proprio alla carenza di vaccini (in particolare AstraZeneca) e al passaggio al sistema di prenotazione di Poste Italiane.