Turismo: Federalberghi a Solinas, "attivi il pass verde"

Pressing di Federalberghi sul governatore Solinas per attivare anche nell'Isola il pass verde che apre ai turisti. "In seguito alle parole di Draghi, di riapertura dell'Italia al turismo dal 15 di maggio, auspichiamo che anche la Regione Sardegna si uniformi e dalla stessa data permetta i viaggi nell'isola per vacanza - spiega il presidente di Federalberghi Paolo Manca - Ad oggi questo non è possibile, come prevede la delibera 15, che impone anche la quarantena. Il settore turistico per poter ripartire ha assoluta necessità di certezze- chiarisce Manca - non si può aspettare il 15 maggio o peggio ancora giugno per avere chiare le regole di accesso all'Isola".