Libro e urban game per scoprire Villaggio pescatori Giorgino

Giorgino, una delle borgate marine di Cagliari, entra in libreria. Ora c'è anche un volume che racconta il Villaggio dei Pescatori, nato nel 1939, e i suoi 70 abitanti. È il nuovo progetto di Riverrun: un'opera che nasce da una redazione di comunità capace di coinvolgere i residenti di Giorgino per un racconto che comprende la chiesa del villaggio, il carnevale con la figura di Enzo Stara e il parco che gli è stato dedicato, la processione di Sant'Efisio, la cartomante tzia Nina, Villa Ballero, la pesca lagunare, la sagra del pesce.

Fa parte della collana Nonturismo. Perché Giorgino non si può considerare una vera e propria guida: ma un invito a farsi coinvolgere in una nuova esperienza per scoprire l'essenza di posti e storie che di solito non rientrano negli itinerari proposti a chi arriva in Sardegna.

Nonturismo/Giorgino è anche un urban game che accompagna i turisti a vivere un'avventura unica, giocando con abitanti, oggetti, vicende, personaggi, tradizioni e luoghi. In più, grazie ad un percorso di podcast d'autore inserito nel canale Nonturismo/Giorgino nell'App "Loquis", ci sono anche suggestioni, letture, sguardi e possibilità di incontro con gli abitanti e i luoghi più segreti di Giorgino. Unica raccomandazione: munirsi di una penna e non aver paura di pasticciare il libro per giocare.