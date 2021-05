Cade in pozza d'acqua, bimbo di 18 mesi rischia di annegare

Un bambino di 18 mesi ha rischiato di annegare in una pozza d'acqua che si è creata nelle pertinenze della casa dove vive con i genitori, a Taniga, nella campagne fra Sassari e Sorso, e si trova ora ricoverato in gravissime condizioni nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Santissima Annunziata di Sassari. Il bimbo soccorso dai genitori e poi dal 118 sarebbe sfuggito al controllo della famiglia e sarebbe caduto in acqua. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Squadra Mobile di Sassari che stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente e verificando le varie ipotesi.