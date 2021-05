Vaccini: Sardegna frena, 6mila dosi in un giorno

Mentre in Italia si sfonda quota 21 milioni di vaccini con il 10% della popolazione che ha completato l'intero ciclo (oltre 6,3 mln), in Sardegna si registra una brusca frenata sulle somministrazioni: Secondo il monitoraggio del Governo in tempo reale, nelle ultime 24 ore sono state inoculate 6.092 dosi passando dalle 522.067 di domenica (quando si era ritornati a circa 11mila dosi in 24 ore) alle 528.159 di ieri. Complessivamente l'80% delle 659.940 dosi disponibili, consegnate dalla struttura commissariale. Attualmente i sardi vaccinati rappresentano il 32,39% del totale (9,72% sui richiami).

E proprio ieri, per cercare di accelerare, la Regione ha aperto alla vaccinazione tra la categoria dei fragili - 81.134 quelli finora raggiunti da almeno una dose insieme con i caregiver - dei diabetici di tutte le età, anche over 60, mentre da oggi nell'Unità Spinale Unipolare del Marino di Cagliari, inizieranno le vaccinazioni anti Covid rivolte alle persone con lesione midollare.

Mentre, però, va avanti la battaglia del comitato spontaneo dei fragili riuniti nel gruppo Facebook che sta raccogliendo adesioni per una serie di esposti ed una eventuale classa action, si registrano ancora polemiche sulle chiamate ai vaccini in alcuni centri dell'Isola. E' il caso di Olbia dove gli over 60 - scrivono i quotidiani sardi - sono stati rimandati a casa a causa di una convocazione non univoca fatta da Comune e Assl, che sta invece ancora chiamando le persone più anziane, over 70 e 80.

NIEDDU, VELOCIZZIAMO CON MEDICI DI FAMIGLIA - In Sardegna si registra un calo nel ritmo delle somministrazioni nelle ultime 24 ore, tuttavia - ha spiegato l'assessore della Sanità Mario Nieddu - "ora dovrebbero scendere in campo in modo più importante i medici di famiglia, e questo dovrebbe consentirci di recuperare". Da domani, ha annunciato infatti, "i medici di base potranno andare a ritirare le siringhe già pronte per iniziare quindi a vaccinare a domicilio". Le altre ragioni del rallentamento nelle inoculazioni: "Il passaggio dalla piattaforma regionale a quella di Poste ma anche la mancanza di vaccini Astrazeneca. Sul fronte delle consegne, Nieddu ha ricordato che sabato sono arrivati circa 60mila Pfizer: "Ora attendiamo altri due invii a maggio e uno ai primi di giugno per un totale di 180mila dosi circa di Pfizer".