Vaccini: Bono, over 80 e fragili convocati per inoculazioni

"Si comunica che questa sera dalle ore 16:00, fino a esaurimento dosi, al Palazzetto dello Sport di Bono, verranno vaccinati gli over 80 e i fragili non ancora vaccinati". E' l'annuncio che il sindaco del paese del Sassarese, Elio Mulas, ha pubblicato su Facebook. "Si raccomanda ai fragili di portare la documentazione attestante il loro stato (esenzione ticket per patologia, certificati medici, decreto L. 104 art.3 comma 3) - si legge ancora - Comunicheremo il prosieguo nei prossimi giorni".