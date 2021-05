Vaccini: dopo over 80 Assl Olbia procede in ordine di età

(ANSA) - OLBIA, 03 MAG - Da oggi e sino a nuova comunicazione nell'hub vaccinale di Olbia si proseguirà con la somministrazione della prima dose agli over 80 non ancora vaccinati per motivi personali o di salute, che potranno prenotarsi tramite il portale vaccinocovid.sardegnasalute.it o tramite le stazioni dei carabinieri. Una volta effettuata l'adesione, gli interessati saranno contattati per la prenotazione dell'appuntamento. Resta fermo che gli over 80 possono sempre contattare il proprio medico di famiglia o presentarsi nell'hub senza alcuna prenotazione.

Tra le categorie in lizza questa settimana rientrano i soggetti estremamente vulnerabili o gravi disabili e i loro "caregiver", conviventi, dotati di documentazioni che attesti il rapporto di assistenza e convivenza, provenienti da tutto il territorio gallurese. Era poi programmata la vaccinazione degli over 70 provenienti da tutta la Gallura: per venire incontro alla popolazione e vista la disponibilità di vaccini Astrazeneca, l'Assl di Olbia ha stabilito di vaccinare anche gli ultra 65enni.

Al momento devono essere ancora vaccinati circa 2mila over 70 galluresi, terminati i quali si procederà con gli over 65.

(ANSA).