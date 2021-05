Università Cagliari: due giornate di open day con le scuole

Open Day dell'Universitá di Cagliari ancora a distanza a causa del Covid. Ma l'obiettivo rimane lo stesso: presentare agli studenti delle superiori facoltà, corsi, offerta formativa e servizi. "Vogliamo- ha detto il rettore Francesco Mola- intercettare il più possibile le esigenze dei giovani e fornire loro delle risposte", ha sottolineto il rettore Francesco Mola presentando la due giorni in diretta streaming del 4 e 5 maggio prossimi.

La linea dell'ateneo è quella di diversificare e aggiornare triennali e magistrali con una apertura internazionale. Per il nuovo anno accademico sono previsti 41 corsi di laurea triennali, sei di magistrale a ciclo unico, 37 magistrali e 15 dottorati di ricerca, 13 internazionali. Le novità riguardano un corso di laurea triennale in Informatica applica e data analytics e uno in comunicazione istituzionale. Per l'open Day all'interno delle sei facoltà sono stati allestiti dei set di regia professionali che cureranno la diretta streaming il 4 e 5 maggio.

La prima giornata sará dedicata alla presentazione dell'offerta formativa dei corsi. Mercoledì invece spazio a seminari, laboratori, testimonianze di studenti e giovani laureati. L'Universitá ha lavorato a stretto contatto con le 130 scuole secondarie della Sardegna. Le due giornate saranno registrate e pubblicate sul sito e sui canali social dell'ateneo per poter dare la possibilità di riascolto agli studenti e alle loro famiglie.