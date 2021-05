Smottamenti nel Sassarese, al via lavori sulla statale 131

L'Anas ha consegnato i lavori di ripristino del tratto della 131 all'altezza del 164/o chilometro, in territorio comunale di Bonorva, interessato a inizio gennaio dalla frana causata dalle abbondanti piogge. L'opera, per la quale è stato disposto un investimento complessivo di quasi 2milioni di euro, sarà realizzata dall'associazione temporanea di imprese composta da Cemes Spa e Serlu Costruzioni Srl.

L'intervento prevede una prima fase di consolidamento della carreggiata nord, dove attualmente scorre il traffico. Si tratta di un passaggio preliminare e necessario in vista delle lavorazioni successive e consiste nella realizzazione di una paratia provvisoria di pali profondi. Analogo intervento sarà poi realizzato per ripristinare interamente la carreggiata sud, bloccando il movimento franoso che ha danneggiato la strada. Infine si ricostruirà il corpo stradale e sarà realizzato il manto con asfalto drenante. Previsto anche un sistema di regimazione delle acque attraverso la costruzione di due attraversamenti idraulici per il deflusso dell'acqua da monte a valle.