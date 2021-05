Diabete: campagna di comunicazione su corretti stili di vita

Al via la campagna regionale di prevenzione del diabete di tipo 2 realizzata da Diabete Zero Odv con il contributo della Fondazione di Sardegna. I messaggi sono finalizzati a sensibilizzare i cittadini sardi verso una maggiore attenzione al corretto stile di vita - con particolare riferimento all'alimentazione e all'attività fisica - quale fondamentale pre-condizione per evitare il manifestarsi di disturbi e patologie.

Parallelamente all'azione di comunicazione generale verranno proposti, attraverso i canali social di Diabete Zero, informazioni utili e consigli pratici per adottare in modo rapido ed efficace i comportamenti corretti a beneficio della propria salute. Diabete Zero, con questa iniziativa di comunicazione sociale, prosegue il percorso che da anni ha avviato per contribuire alla necessaria informazione della popolazione sarda sugli aspetti preventivi di maggiore rilevanza correlati al diabete, affiancandola con iniziative sul territorio regionale e un programma di intervento diretto nelle situazioni caratterizzate da maggiore difficoltà e urgenza.