Covid: ritorno in arancione con spiragli per fascia gialla

La Sardegna abbandona la zona rossa, in cui è stata per tre settiman, e ritorna in arancione, come accaduto lo scorso 22 marzo quando aveva detto addio alla fascia bianca. I numeri, però, continuano ad essere quelli di zona gialla, e acanche ieri isi è assistito ad un calo dei contagi e dei ricoverati.

Nel frattempo ecco quello che è permesso fare finora che non si deciderà una nuova classificazione: uno spiraglio lasciato aperto dall'ultima ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza.

Restano vietati gli spostamenti tra Comuni - tranne che per i residenti nei centri con meno di 5mila abitanti in un raggio di 30 km dal paese - se non per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. All'interno del proprio Comune però saràò possibile sposstarsi liberamente, anche per fare una passeggiata o per far visita a parenti e amici per un massimo di quattro persone non conviventi, cui si aggiungono i figli under 14 e le persone disabili o non autosufficienti. Mentre è sempre possibile spostarsi se si è in possesso del certificato verde: Il green pass può essere rappresentato dal certioficato di vaccinazione (entrambe le dosi), il certificato di avvenuta guarigone da Sars-Cov2 o da quello di un tampone negativo fatto nelle ultime 48 ore.

Riapropno i negozi e i centri commeciali (questi ultimi saranno chiusi nei weekend), mentre poco cambia per bar e ristoranti e bar che dovranno proseguire solo con l'asporto.

Alle scuole superiori ritorna in presenza almeno per il 70% degli studenti e fino a un massimo del 100%.