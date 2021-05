Autospurgo fuori strada, 37enne grave e statale 130 chiusa temporaneamente

È finito fuori strada con il camion autospurgo, ribaltandosi su un lato. Un 37enne è stato trasportato con assegnato un codice rosso al Brotzu di Cagliari, le sue condizioni sono gravi. L'incidente è avvenuto all'altezza del chilometro 32,500 della statale 130 nel territorio di Siliqua. Per cause non accertate, l'uomo ha perso il controllo del mezzo che è finito contro il guard rail e poi è scivolato giù in un fossato, ribaltandosi. Il conducente è rimasto intrappolato nell'abitacolo.

Immediato l'allarme lanciato dagli altri automobilisti. Sul posto sono arrivate una squadra dei vigili del fuoco di Iglesias e l'autogru del Comando provinciale di Cagliari, i carabinieri, il 118 e il personale Anas. Il ferito è stato affidato alle cure dei medici che viste le sue condizioni lo hanno trasportato al Brotzu di Cagliari con l'elisoccorso. La statale 130 è stata chiusa provvisoriamente al traffico per consentire le operazioni di soccorso e di recupero del mezzo pesante. Il personale Anas ha deviato la circolazione sulle strade provinciali e locali.