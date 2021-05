ANSA-IL-PUNTO/COVID: Sardegna, netto calo dei contagi (61)

(ANSA) - CAGLIARI, 03 MAG - Primo giorno di zona arancione per la Sardegna, dopo tre settimane in rosso. E si registra un netto calo dei contagi, tornati sotto quota 100 dopo diverse settimane: nell'ultimo aggiornamento dell'Unità di crisi regionale sono stati rilevati, infatti, solo 61 casi (per trovare un dato inferiore bisogna tornare all'1 marzo con 45) su 1.436 tamponi eseguiti, con un tasso di positività del 4,2%.

Salgono così a 54.876 i casi positivi al Covid complessivamente accertati in Sardegna dall'inizio dell'emergenza. In totale sono stati eseguiti 1.195.227 tamponi.

Si registrano anche quattro nuovi decessi (1.393 in tutto).

Sono, invece, 358 (-4) le persone attualmente ricoverate in ospedale in reparti non intensivi, 51 (+2) i pazienti in terapia intensiva.

Per quanto riguarda la campagna vaccinale, ora la Sardegna ha scorte a sufficienza per dare un'accelerata grazie agli ultimi arrivi, 62.500 dosi, consegnate dalla struttura commissariale.

Nelle ultime 24 il numero di somministrazioni è salito lievemente, toccando quota 11mila e facendo arrivare il totale della vaccinazioni a 522.067, cioè il 77,9% delle 654.090 arrivate.

Sale anche il numero dei soggetti fragili e caregiver vaccinati, 77.911, anche se non si placano le polemiche dei soggetti che rientrano in questa categoria e che non sono riusciti per vari motivi a registrarsi al portale di adesione ai vaccini o a ricevere un nuovo appuntamento dopo essere stati chiamati per l'AstraZeneca, mentre per loro è previsto il siero Pfizer o Moderna, secondo le nuove indicazioni date dalla Regione.

Nel frattempo l'Ats ha attivato una procedura semplificata per gli over 80: tutti i cittadini nati fino al 1941 potranno infatti aderire alla campagna di vaccinazione della Regione, oltre che inviando una mail a prenotazionevaccini.over80@atssardegna.it anche recandosi spontaneamente, senza prenotazione, in tutti i punti di vaccinazione territoriali della Sardegna per ricevere il vaccino.

E In Gallura, che ha visto la somministrazione complessiva di oltre 50.000 dosi, da oggi e sino a nuova comunicazione, nell'hub vaccinale di Olbia si proseguirà con la vaccinazione degli over 80 non ancora vaccinati per motivi personali o di salute. (ANSA).