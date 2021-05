40 borse lavoro Caritas per residenti diocesi Ales-Terralba

(ANSA) - ORISTANO, 03 MAG - Quaranta borse di lavoro, ciascuna del valore di 2.000 euro, saranno destinate dalla Caritas quale contributo all'assunzione di altrettanti lavoratori residenti in uno dei 39 comuni della diocesi di Ales-Terralba. "La consapevolezza che è necessario sostenere la cultura del lavoro come fonte di dignità e di sostentamento per le donne e gli uomini del nostro territorio - dice il direttore della Caritas, don Marco Statzu - spinge a investire sul valore delle relazioni, sull'importanza delle competenze, sul far incontrare domanda e offerta di impiego".

Con questa iniziativa - cumulabile con altri incentivi statali e regionali destinati a favorire gli sgravi per le assunzioni - la diocesi guidata da monsignor Roberto Carboni intende animare il mercato del lavoro locale e favorire l'avvicinamento dell'impresa al lavoratore. Ovviamente sono favorite le assunzioni a lungo termine, ma anche a tempo determinato, che avranno un punteggio più alto nella graduatoria che andrà a formarsi, come pure l'assunzione di donne, meglio ancora se con figli minori a carico, tra le più penalizzate dalla crisi economica determinata dalla pandemia.

Altri criteri soggettivi per il candidato all'occupazione: situazione lavorativa, reddito familiare (parametro dell'Isee 2021), stato di famiglia e qualunque altra notizia utile a chiarire la difficoltà che sta vivendo. Per il datore di lavoro sarà necessario essere in regola con le normative di legge sui dipendenti, il pagamento dei contributi, la non appartenenza a categorie d'impresa contrarie alla dottrina sociale della Chiesa.

La domanda si compone di due schede - una a cura del datore di lavoro e l'altra del candidato al posto di lavoro - da compilare interamente, firmare e presentare unitamente agli allegati una sola volta o dall'impresa o dalla persona che cerca lavoro. Le schede da compilare - disponibili, col il bando e i criteri d'accesso, da lunedì 3 maggio sul sito della Diocesi (diocesialesterralba.va.it) - devono essere presentate entro e non oltre il 31 maggio. (ANSA).