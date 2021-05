Covid: test rapidi gratuiti in stazione Cagliari dal 15/5

Dal 15 maggio anche a Cagliari prende avvio l'iniziativa della Croce Rossa Italiana che, grazie al Gruppo Fs nell'ambito di un progetto europeo, ha allestito una postazione per sottoporsi gratuitamente al tampone antigenico rapido alla stazione ferroviaria. Lo spazio, allestito nello stand dell'ex edicola, di fronte ai binari, sarà operativo con un medico e due infermieri per turno, dalle 8 alle 14. Il risultato del test è certificato e potrà valere anche come green pass.

"Stiamo anche valutando la possibilità di mettere in piedi una task force mobile - dice all'ANSA il presidente regionale della Cri della Sardegna, Sergio Piredda - in grado di poter andare nei diversi centri dell'Isola che eventualmente potesse richiedere il servizio attraverso un'interlocuzione con i sindaci". Inoltre si sta valutando di poter allestire un'altra postazione in una seconda stazione ferroviaria del nord Sardegna.