Migranti: nuovo sbarco nel sud Sardegna, arrivano in 10

Nuovo sbarco di migranti sulle coste del sud Sardegna.

Questa mattina dieci stranieri, probabilmente algerini, sono stati bloccati dai carabinieri mentre si allontanavano dalla spiaggia di Porto Pino, nel territorio di Sant'Anna Arresi, nel Sulcis Iglesiente.

Tra di loro c'era anche un giovane che, da quanto si apprende, non stava bene. Sul posto, insieme ai militari dell'Arma, sono intervenuti i medici del 118 che hanno trasportato il ragazzo in ospedale.

I migranti sono stati trasferiti nel centro di prima accoglienza di Monastir (Cagliari), dove rimarranno in quarantena. Ieri erano arrivati a Sant'Antioco altri 24 stranieri.