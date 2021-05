Air Italy: Solinas convoca sindacati, sospesa manifestazione

A due giorni dalla nuova manifestazione di protesta dei lavoratori di Air Italy, fissata per lunedì 3 maggio a Cagliari, le organizzazioni sindacali sono state convocate in videoconferenza dal presidente della Regione Sardegna, Christian Solinas il 5 maggio alle 12.

A darne notizia è il segretario generale della Filt Cgil Sardegna, Arnaldo Boeddu, che annuncia così la sospensione della manifestazione.

"Per senso di rispetto istituzionale e nei confronti dei sardi e della popolazione che non è ancora uscita dalla fase emergenziale - afferma Boeddu - riteniamo doveroso sospendere la manifestazione in attesa degli esiti dell'incontro. Ma sia chiaro - ribadisce il sindacalista - come Filt Cgil non intendiamo abbassare minimamente la guardia e, senza proposte, progetti concreti e reali, affiancati da una dotazione economica congrua, si riprenderà con ancora più vigore la battaglia per la tutela del lavoro e dei 1.383 lavoratori Air Italy".

"Abbiamo deciso di sospendere la manifestazione in programma per il 3 maggio davanti alla sede istituzionale della Presidenza della Regione Sardegna, perché giudichiamo positivamente l'atteggiamento del governatore, degli assessori Zedda e Todde e del presidente del Consiglio regionale". I segretari territoriali Sergio Prontu (Filt Cgil), Gianluca Langiu (Fit Cisl), Elisabetta Manca (Uiltrasporti) e Nicola Contini (Ugl Ta), spiegano le ragioni per cui hanno deciso di sospendere la manifestazione dei lavoratori Air Italy. "Ci siamo confrontati nei giorni scorsi con l'assessora del lavoro Zedda, l'assessore ai trasporti Todde e il presidente del consiglio Pais e anche grazie al loro impegno, in particolare quello sempre profuso dall'assessora Zedda, unitamente al forte pressing sindacale dei giorni scorsi, si è giunti al riavvio del confronto con il governatore", concludono i sindacalisti.