Vaccini: Assl Oristano, somministrate oltre 48 mila dosi

Procede la campagna di vaccinazione anti-Covid nell'Oristanese, che ieri ha toccato quota 48.400 dosi complessivamente somministrate (6.568 dosi in 6 giorni).

Con questa settimana si conclude la somministrazione delle prime dosi fra gli ultraottantenni, condotta sul territorio dai team vaccinali sotto il coordinamento del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica diretto da Maria Valentina Marras, in collaborazione con le amministrazioni comunali, le associazioni di volontariato e i medici di famiglia. Le persone che rientrano in questa fascia d'età e che non fossero ancora state vaccinate per motivi personali o di salute, potranno comunque prenotarsi comunque inviando una mail a prenotazionevaccini.over80@atssardegna.it nella quale si dovranno indicare nome, cognome, recapito telefonico e comune di residenza/domicilio. La prenotazione potrà essere, in alternativa, effettuata tramite il portale di adesione alla campagna di vaccinazione anti-Covid-19 della Regione Sardegna vaccinocovid.sardegnasalute.it (chi non fosse in possesso di una connessione internet o avesse difficoltà a farlo, potrà rivolgersi alla più vicina stazione dei Carabinieri, che forniranno il supporto necessario).

Successivamente all'adesione, i cittadini saranno contattati per la prenotazione dell'appuntamento. Parallelamente, nell'hub del Palazzetto dello Sport di Oristano è proseguita la vaccinazione delle categorie per le quali è attualmente attiva la campagna (pazienti fragili e loro caregiver, over 80 non ancora vaccinati, over 70 e 60). Finora nell'hub sono state somministrate 9.950 dosi complessive, un numero che si punta a incrementare quotidianamente anche grazie all'arrivo di nuove forniture vaccinali e all'ampliamento della platea di iscritti al Portale dei vaccini, a cui da giovedì 29 aprile possono registrarsi anche i cittadini ad elevata fragilità.