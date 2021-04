Vaccini: apre un nuovo punto a Sarroch

Nuovo punto vaccinale da domenica anche a Sarroch. La sede della campagna sarà il Centro servizi per la famiglia in via Raffaello. All'inizio il servizio sarà rivolto alle persone di età superiore agli 80 anni e ai fragili. Successivamente saranno chiamati i cittadini tra i 70 e i 79 anni ed a seguire quelli di età compresa tra i 60 e 69 anni. "La struttura - dice il sindaco Salvatore Mattana - è costituita con la collaborazione dei medici di Medicina generale, personale infermieristico volontario, informatici e amministrativi con il coordinamento dell'Ats Sardegna. Ringrazio il 118 che metterà a disposizione i propri medici per l'assistenza gli utenti, l'Avos, di Sarroch, la Pro Loco di Sarroch e tutti i barracelli e gli uffici comunali che hanno determinato questo grande risultato".

Una speranza per il futuro. "E' stato uno sforzo organizzativo impegnativo - prosegue il primo cittadino - però l'abbiamo fatto molto volentieri perché vogliamo dare risposta in termini sanitari al nostro territorio e alla nostra comunità. Le vaccinazioni sono l'unico strumento che ci può consentire di superare questa pandemia e potrà determinare anche la ripresa delle nostre attività produttive e commerciali che tanto hanno sofferto per le limitazioni in questo periodo".