Vaccini: a S.Antioco il Comune in aiuto ai fragili e anziani

Il Comune di Sant'Antioco attiva un ufficio temporaneo di supporto per tutti coloro che risultino impossibilitati a registrasi nel portale dedicato vaccinocovid.sardegnasalute.it, due ore al giorno per tre giorni alla settimana. Il tutto grazie alla preziosa collaborazione dell'Associazione Nazionale Carabinieri, sezione di Sant'Antioco. Recentemente, infatti, la ATS Sardegna ha disposto che l'adesione alla campagna vaccinale debba avvenire esclusivamente tramite la registrazione presso il portale internet istituito appositamente. Tuttavia, non tutti, specie gli over 70 e 80, dispongono di un computer e in alcuni casi nemmeno di qualcuno su cui fare affidamento per il completamento della procedura.

Lo sportello, situato al piano terra del Municipio, sarà operativo il lunedì, dalle 16 alle 18, il mercoledì e il venerdì dalle 10 alle 12. Un volontario dell'associazione provvederà alla registrazione di coloro che ne avranno bisogno, tramite una postazione internet dotata di schermo protettivo in plexiglass, affinché tutto possa avvenire in piena sicurezza e nel rispetto delle norme anti contagio da Covid-19. Si ricorda che sarà possibile ottenere sostegno solo nelle giornate e negli orari indicati e che occorre presentarsi in possesso della tessera sanitaria in corso di validità e di un numero di cellulare.

"Ringrazio l'Associazione Nazionale Carabinieri per la disponibilità manifestata anche in questa occasione - commenta il Sindaco Ignazio Locci - siamo sensibili al problema di chi ha difficoltà a completare la procedura di registrazione al portale: l'accesso ai computer, del resto, non è agevole per tutti, in particolare per gli anziani. Con questo ufficio di sostegno cerchiamo di dare una mano a chi ha più bisogno affinché la campagna di vaccinazione non lasci indietro nessuno".