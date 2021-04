Scuola: in Sardegna le mense meno care d'Italia

In Sardegna il costo più basso d'Italia delle mense scolastiche: 3,27 euro a pasto, 65,40 al mese e 588,60 per l'infanzia e la primaria. La spesa media nazionale è di 717 e 727 euro all'anno per infanzia e primaria. Sono i dati che emergono dalla quinta Indagine sulle tariffe del pasto a scuola di Cittadinanzattiva. La famiglia di riferimento è composta da tre persone (due genitori e un figlio minore), ha un reddito lordo annuo di 44.200 euro con corrispondente Isee di € 19.900. Nel calcolo della quota annuale del servizio di ristorazione scolastica si è ipotizzata una frequenza di 20 giorni mensili per un totale di 9 mesi escludendo eventuali quote extra annuali o mensili.

Cifre più basse dell'anno scorso in Sardegna: -2,81% per l'infanzia (seconda in Italia per decremento rispetto al 2019-20) e addirittura oltre -7,97% (prima in Italia) per la primaria.

Oristano è nella top ten delle città in cui il servizio costa meno: settima per l'infanzia (450 euro all'anno) e per la primaria (461).

In Sardegna la mensa più cara per l'infanzia e la primaria è a Carbonia con 703 euro all'anno. Seconda per l'infanzia è Cagliari (608), mentre per la scuola primaria è Nuoro (675).