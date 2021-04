Maltempo: 1 maggio segnato da instabilità e pioggia

(ANSA) - CAGLIARI, 30 APR - Weekend dell'1 maggio sotto il segno del maltempo in Sardegna, con cielo coperto, pioggia e un lieve abbassamento delle temperature. "Sul Mediterraneo affluiscono correnti umide sud-occidentali che favoriscono il transito di una moderata nuvolosità e una locale instabilità atmosferica", spiegano gli esperti meteo dell'Aeronautica militare di Decimomannu.

Domani il cielo sarà molto nuvoloso con una ventilazione da libeccio che si intensificherà nel corso della giornata. Questo quadro climatico porterà instabilità, soprattutto nel settore settentrionale della Sardegna, con piogge anche in forma di moderata intensità. Domenica il vento ruoterà a maestrale con l'ingresso di aria fredda: "avremo nuvolosità irregolare, con locali schiarite - indicano gli esperti - E non dovrebbe piovere, se non sporadicamente".

Temperature in leggero calo già da domani, con minime intorno ai 16 gradi e massime di 24, più decisa la diminuzione domenica sui valori minimi, che non supereranno i 14 gradi. Anche l'inizio della prossima settimana sarà segnato da una elevata nuvolosità. (ANSA).