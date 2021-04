Fenicottero soccorso da Forestale al Parco di Molentargius

Un fenicottero adulto in difficoltà è stato soccorso dal Corpo forestale a Cagliari. Una pattuglia, durante un controllo nell'area di nidificazione, nel Bellarosa Maggiore, ha notato l'esemplare in difficoltà vicino alla sponda. Il personale del Corpo Forestale ha recuperato il volatile e visto che non riusciva a muoversi liberamente lo ha trasportato alla clinica veterinaria San Giuseppe di Cagliari dove sarà curato. Non è il primo animale che viene soccorso nel parco di Molentargius.

"Nel periodo riproduttivo - spiegano dalla Forestale - non è inconsueto rilevare esemplari in difficoltà di tutte le specie ornitiche. Spesso l'origine delle criticità è dovuta alla proliferazione di gabbiani o cornacchie, specie dedite alla predazione dei nidi. Anche i cani, randagi o comunque vaganti, talvolta invadono i siti di nidificazione, costringendo la colonia di fenicotteri a spostarsi a causa della predazione delle uova". Per questa ragione in questo periodo vengono implementati ancora di più i controlli.