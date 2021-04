Basket: nuovo rinvio per Brindisi-Sassari, si gioca il 5/5

Per la seconda volta la sfida tra la Happy Casa Brindisi e la Dinamo Sassari Banco di Sardegna, saltata a suo tempo a causa di alcuni casi di contagio da Covid-19 tra i giocatori sassaresi, è stata rinviata. Stavolta è la quarantena brindisina ad impedire che le due formazioni possano scendere in campo. In programma domenica 2 maggio alle 20.30, il recupero della 23/a giornata della regular season è stato ulteriormente posticipato e riprogrammato per mercoledì 5 maggio, sempre alle 20.30.

La decisione è stata presa oggi dalla Legabasket alla luce della confermata indisponibilità della squadra di coach Frank Vitucci, tuttora in quarantena.

La stagione regolare della Dinamo si concluderà lunedì 10 maggio con la sfida contro la Pallacanestro Cantù.