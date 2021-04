Artigianato: piccoli segnali di risveglio in Sardegna

Segnali positivi per l'artigianato sardo nonostante difficoltà e pandemia. Nel primo trimestre il settore è in leggera tendenza positiva trainato da bonus edilizia e "ristori". Dopo oltre 15 anni segnati da una incessante sequenza di chiusure e saldi negativi, si registra una lieve crescita delle realtà artigiane (+28), equivalenti a +0,08%, sullo stesso periodo dello scorso anno. I numeri del risveglio sono nei dati rielaborati dall'Ufficio Studi di Confartigianato Imprese Sardegna, che ha confrontato i dati Movimprese-UnionCamere del settore artigiano del trimestre gennaio-febbraio-marzo 2021 con quelli del 2020. In questo primo scorcio dell'anno, il comparto ha registrato 666 nuove aperture contro 638 chiusure portando le imprese a un totale di 34.253. Nel 2020, quando la pandemia era all'inizio, venivano registrate 543 nuove attività e ben 902 cessazioni, per un bilancio negativo di -359.

Dati in chiaroscuro, arrivano, invece dalle province; in quella di Cagliari, con 13.275 microimprese artigiane attive, hanno aperto in 198 e chiuso in 223, con un saldo attivo di -25. A Nuoro si è registrata una crescita di 5 imprese, dovuta a 123 nuove iscrizioni e 118 cancellazioni che hanno portato il totale a 6.479 aziende. Decrescita, nella provincia di Oristano: su un totale di 2.430 attività, si sono registrate 37 iscrizioni e 59 cancellazioni, con un relativo saldo negativo di -22. Ottima performance del Nord Sardegna (Sassari-Gallura) con 12.069 imprese artigiane attive, frutto di 308 nuove attività e 238 cancellazioni, che danno un saldo di +70.

"Un segno di resilienza - commentano Antonio Matzutzi e Daniele Serra, presidente e segretario di Confartigianato Imprese Sardegna - ma nessuno deve cantare vittoria o cullarsi sugli allori. Certamente, possiamo affermare come i piccoli imprenditori credano nella ripartenza, stiano sfruttando tutte le attuali opportunità e si stiano preparando per quelle che arriveranno a breve. Segno che stanno interpretando le nuove esigenze del mercato".