Air Italy: nuova fumata nera, "la pazienza è finita"

"Il tempo delle promesse, delle bugie, degli impegni annunciati e mai portati avanti è terminato, ed è terminata anche la pazienza dei lavoratori". È l'affondo del segretario generale della Filt Cgil Sardegna, Arnaldo Boeddu, nei confronti di Air Italy e della politica regionale e nazionale. Questo pomeriggio c'è stato un nuovo incontro tra i vertici della compagnia aerea in liquidazione e le organizzazioni sindacali nell'ambito della vertenza sulla procedura di licenziamento dei 1.383 lavoratori tra Olbia e Malpensa.

"Air Italy conferma ancora una volta l'impossibilità di sottoscrivere un accordo di richiesta di cassa integrazione perché non ci sarebbero margini normativi ed economici", riferisce Boeddu, bollando entrambe le motivazioni come "capziose e inverosimili". La cassa integrazione scadrà il 30 giugno. Lunedì 3 maggio alle 10 i lavoratori manifesteranno insieme a tutte le sigle sindacali a Cagliari, davanti a Villa Devoto. "Tutta la politica, a iniziare da chi oggi governa la Sardegna, assuma un atteggiamento responsabile, chiaro e trasparente - chiede Boeddu - così come hanno fatto finora i lavoratori e le organizzazioni sindacali".

Mentre affila le armi in vista di quell'appuntamento, Boeddu non lesina critiche ai vertici aziendali. "Air Italy metta fine all'atteggiamento statico assunto strategicamente fin dall'apertura di questa procedura di licenziamento - dichiara - dal primo incontro non si è fatto alcun passo avanti". Il segretario generale di categoria auspica che "la situazione si sblocchi almeno con l'attivazione della seconda fase di confronto, al Ministero, una volta trascorsi i primi 45 giorni fissati dalla normativa sui licenziamenti collettivi". Tornando alla manifestazione di Cagliari, Boeddu spera "che il presidente Solinas convochi una delegazione di rappresentanti sindacali e chiarisca cosa c'è di verosimile sull'ipotesi ventilata da qualche settimana di una pseudo costituenda compagnia aerea regionale".