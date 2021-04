Vaccini: meno di 10mila dosi nelle ultime 24 ore in Sardegna

Neppure 10mila dosi in 24 ore: in Sardegna ieri sono stati somministrati, secondo il report del Governo, 9.238 vaccini anti Covid che fanno salire il numero delle inoculazioni da 477.416 a 486.654, cioè l'82,3% rispetto alle 591.590 dosi consegnate dalla struttura Commissariale. Ed è stato proprio l'ufficio guidato dal generale Francesco Paolo Figliuolo ad avere fissato per domani il target delle 12.150 vaccinazioni in un giorno. Un obiettivo che la Sardegna è in grado di raggiungere - e ha già centrato nei giorni scorsi - ma che nei giorni scorsi si è allontanato. Ieri sono arrivate 60mila dosi Pfizer e questo nuovo approvvigionamento può consentire di risalire nelle somministrazioni giornaliere e nella classifica nazionale che ora vede l'Isola nuovamente al quart'ultimo posto.

Inoltre da oggi è aperta l'adesione al portale regionale per i cittadini, nati dal 1942 al 2004 che rientrano nella categoria "elevata fragilità". Su questa categoria di persone, ritenuta prioritaria, non si placano le polemiche legate ai ritardi. Dopo gli accertamenti avviati dalla Procura di Cagliari in seguito ad alcuni esposti, anche la Procura di Oristano ha ricevuto le prime segnalazioni da parte dei familiari dei pazienti allettati.