Staff Giunta: riprende discussione articolo su dipartimenti

Si intravede una soluzione sul fronte del provvedimento che sbloccherà i ristori per le categorie che ancora non hanno avuto alcun beneficio, come ambulanti e giostrai. La discussione in Aula di un ddl ad hoc è stata accontonata nei giorni scorsi proprio perché le opposizioni hanno manifestato la necessità di comprendere altri beneficiari.

Ora l'accordo tra le forze politiche: la legge in questione ritornerà martedì prossimo nelle commissioni Bilancio e Attività produttive dove saranno sentite le associazioni di categoria interessate. Per arrivare a questo risultato hanno lavorato le opposizioni e, in maggioranza, il capogruppo della Lega Dario Giagoni. In buona sostanza, i parlamentini lavoreranno per individuare con ragionevole certezza tutte le categorie che ancora non hanno avuto ancora alcun sostegno economico per far fronte alla crisi economica legata all'emergenza sanitaria.

Nel frattempo, è ritornato in Aula il disegno di legge sugli staff della Giunta. Dopo la pausa di ieri per le celebrazioni di Sa Die la discussione è ripresa sull'articolo 3 che riguarda l'istituzione dei dipartimenti, la norma chiave della legge, approvata la quale l'iter diventerà in discesa. L'esame del ddl dovrebbe andare avanti per tutto il giorno, ad ogni modo è già pronto un emendamento "canguro" della maggioranza che dovrebbe consentire di "saltare" gran parte di quelli presentati dall'opposizione, che è fortemente contraria alla legge definita "un poltronificio".