Pescavano nell'area marina protetta del Sinis,nei guai 2 sub

Sono stati sorpresi a pescare nell'Area marina protetta della penisola del Sinis. Due pescatori subacquei professionisti residenti in provincia di Oristano sono sono stati denunciati dai militari del Reparto operativo che hanno condotto un'operazione contro la pesca illegale. I due sono stati multati ed è stata sequestrata loro tutta l'attrezzatura.

I militari delle Fiamme gialle, dopo una serie di appostamenti, hanno scoperto che i sub professionisti si facevano accompagnare da altrettante imbarcazioni nell'area marina protetta, si immergevano per pescare mentre le barche si allontanavano dalla zona, per tornare a prenderli dopo aver ricevuto un segnale prestabilito. Uno stratagemma studiato per eludere i controlli, che non è servito a evitare la denuncia.