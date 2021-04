Musei Sardegna: Billeci conclude il suo mandato da direttore

Cambio alla guida della Direzione regionale dei Musei della Sardegna. Bruno Billeci a fine aprile conclude il suo mandato. Al suo posto, dall'1 maggio, arriva Francesco Muscolino, attuale direttore del Museo Archeologico nazionale di Cagliari, istituto dotato di autonomia speciale. Billeci, architetto, è anche Soprintendente per lArcheologia, le Belle Arti e il Paesaggio per le Province di Sassari e Nuoro, carica che riveste attualmente.

Lascia in eredità un ufficio dinamico e funzionale con il contributo dei nuovi professionisti dei beni culturali. Un circuito importante con la maggior offerta culturale presente in Sardegna che vede protagonisti i siti museali e le aree archeologiche statali in tutto il territorio regionale. Progetti definiti e realizzati, nonostante le difficoltà causate dal Covid-19, come quello di illuminazione interna e esterna realizzato per l'area archeologica "Su Nuraxi" di Barumini e per quella di Tharros, a Cabras. E altri in fase di ultimazione: dal riallestimento e ristrutturazione dell'Antiquarium Turritano di Porto Torres al Museo Giorgio Asproni di Nuoro ormai prossimi alla riapertura.

Sono numerosi i traguardi raggiunti da Billeci durante il suo mandato, sia in termini di crescita e visibilità dei musei statali che in termini di progetti realizzati grazie a un lavoro di squadra e altri che vedranno la luce a breve, come la mostra "Sulle tracce di Clemente" che sarà inaugurata il 21 maggio e coinciderà con la riapertura del Padiglione Clemente del Museo Sanna di Sassari, con l'allestimento dello stilista Antonio Marras. Per lo stesso Museo è stato redatto un progetto preliminare, per circa quattro milioni di euro, che avvierà, con la sua esecuzione, l'assetto del sito per i prossimi vent'anni.

A stretto giro, avendo già ottenuto le necessarie autorizzazioni, verranno infine appaltati due nuovi progetti per il Compendio Garibaldino di Caprera.