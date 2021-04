Forestas: 5000 dipendenti in contratto Regione, c'è la firma

I sindacati hanno firmato la proposta del Coran che sancisce il passaggio definitivo di oltre cinquemila dipendenti di Forestas nel contratto collettivo regionale. Lo fa sapere in una nota il capogruppo della Lega Dario Giagoni.

"Oggi - scrive - è una giornata storica, una giornata che verrà ricordata dai lavoratori di Forestas, e rispettive famiglie, come quella in cui è stato finalmente garantito loro un contratto allineato con quello di tutti gli altri lavoratori regionali, nel rispetto delle specificità che caratterizzano il lavoro boschivo, attraverso l'introduzione di appositi istituti contrattuali, assicurando, in tal modo, una nuova serenità che nessuna amministrazione prima era riuscita a garantire".

Giagoni ricorda che "il gruppo Lega aveva assunto con i dipendenti impegni importanti: i nodi da sciogliere, come in ogni importante vertenza, sono stati diversi ma alla fine la ferma volontà politica espressa dal presidente Solinas, dalla Giunta e dello stesso Consiglio regionale hanno portato alla giusta conclusione che tutti attendevano".