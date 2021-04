Covid: Castelsardo punta sull'attività sportiva all'aperto

Un'area fitness pubblica, a cielo aperto, con vista sul golfo dell'Asinara. L'ha realizzata il Comune di Castelsardo lungo la passeggiata ciclopedonale di Lu Bagnu, borgata turistica ai piedi del paese doriano, con l'installazione di nuovi attrezzi e il completamento di un nuovo tratto di pista interdetta al traffico. Sui prati che si affacciano sulla baia sono stati aggiunti nuovi strumenti per l'attività fisica all'aria aperta, a disposizione delle tante persone che usano il percorso per dedicarsi al proprio benessere.

"L'idea alla base dell'investimento è di fornire più servizi ai cittadini e ai numerosi turisti che scelgono Castelsardo per le loro vacanze", spiega l'assessora del Turismo, Valeria Sini. "Ma in questo momento storico, con la chiusura di palestre, piscine e impianti sportivi che si protrae da più di un anno, praticare sport all'aria aperta è una soluzione per garantire lo svago sportivo a costo zero ai nostri concittadini", aggiunge. "Pur nei limiti dovuti alla pandemia e alla necessità della massima sicurezza sanitaria, è fondamentale incoraggiare l'attività fisica e motoria", sostiene l'assessore dello Sport, Roberto Pinna. "Abbiamo ritenuto fondamentale attivarci e promuovere la pratica sportiva all'aperto", prosegue.

L'installazione della "palestra all'aperto" segue la recente conclusione dei lavori di pavimentazione in calcestruzzo architettonico della pista ciclopedonale, di costruzione dello slargo a fine percorso, di sistemazione delle ringhiere esistenti, di posizionamento di panchine-belvedere in pietra, di aree da destinare al verde e di posizionamento dei pali per l'illuminazione.