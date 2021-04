Covid: ambulanti ancora scontenti, martedì 4 nuova protesta

Ambulanti pronti a una nuova manifestazione martedì 4 maggio a Cagliari per chiedere ristori e una data certa di ripartenza di mercati e sagre. Lo annuncia all'ANSA il movimento Ambulantando. La protesta aveva portato la scorsa settimana decine di furgoni e camioncini davanti al Consiglio regionale, con il blocco della centrale via Roma. La trattativa con la Regione sembrava avviata ma, evidentemente, la categoria ritiene che non siano state fornite sufficienti garanzie per tutti gli operatori.

Al termine della manifestazione del 21 aprile gli stessi promotori della mobilitazione avevano parlato di una delibera urgente a sostegno degli ambulanti, torronai e giostrai e categorie atipiche fermi a causa dell'epidemia Covid-19 che ha determinato il blocco delle fiere, sagre e grandi eventi pubblici all'aperto. Ora l'annuncio di una nuova mobilitazione, la terza in due settimane.