Vaccini: al via fase test per portale Poste italiane

Al via in Sardegna la fase di test della piattaforma tecnologica di Poste Italiane dedicata alle vaccinazioni. La sperimentazione, avviata nell'hub di Cagliari, scelto come centro pilota, riguarderà al momento solo l'attività di registrazione e tracciamento dei vaccini eseguiti, per la raccolta dei dati relativi alle somministrazioni. La Regione ha deciso di aderire due settimane fa al sistema di prenotazione di Poste.

Si tratta della piattaforma raccomandata dal commissario Francesco Paolo Figliuolo e che consente di coprire l'intera filiera, dalla prenotazione della prima somministrazione alla comunicazione della dose inoculata, fino alla seconda dose che, a seconda del vaccino, va fatta dopo un certo numero di giorni. Il portale può fare affidamento su due servizi fondamentali: un help desk, cioè un call center di tecnici pronti a risolvere i problemi dei medici e di tutti i vaccinatori iscritti, e un call center per gli utenti.