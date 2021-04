Vaccini: la Sardegna rallenta, 8mila dosi al giorno

Sono state consegnate oggi in Sardegna altre 60mila dosi di vaccino Pfizer. Lo conferma all'ANSA l'assessore della Sanità Mario Nieddu. Si tratta di una parte del quantitativo la cui distribuzione nelle Regioni autonome è iniziata da oggi, come annunciato ieri dal commissario per l'Emergenza, Francesco Paolo Figliuolo. Ieri il generale ha parlato di 2,2 milioni di Pfizer da destinare a duecento strutture nelle Regioni e nelle Province autonome: si tratta del lotto più consistente in assoluto tra quelli approvvigionati dall'inizio della campagna vaccinale

IN 24 ORE 8MILA DOSI SOMMINISTRATE - Dopo l'exploit dei giorni scorsi con 12mila somministrazioni al giorno la Sardegna rallenta nuovamente nellle vaccinazioni anti Covid: nelle ultime 24 ore sono state inoculate 7.938 dosi, passando dalle 469478 del 26 alle 477.416 di ieri , che rappresentano l'88,9% dei vaccini consegnati dalla struttura commissariale, in tutto 536.750. Anche lunedì ci si era fermati sulle 8mila dosi. L'obiettivo dell'Ats, inserito nell'aggiornamento del piano vaccinale, è però quello di arrivare a inoculare a regime 15.650 dosi al giorno, mentre il target fissato da Figliuolo per domani è quello delle 12.150 somministrazioni.

Attualmente è stato vaccinato con almeno una dose quasi un terzo dei sardi, il 29,28%, mentre risulta avere completato il ciclo - con i richiami - l'8,86% della popolazione. Ma, secondo le stime, per raggiungere l'immunizzazione di almeno l'80% dei sardi bisognerebbe somministrare una media di 13.500 dosi al giorno. Ora i soggetti fragili e i loro conviventi o assistenti (caregiver) vaccinati sono 54.326, ma la Procura di Cagliari - come rivela L'Unione Sarda - ha puntato i fari sui ritardi nella somministrazione a questa categoria, segnalati da diversi esposti: secondo quanto appreso dall'ANSA, per ora nessuna inchiesta è stata aperta, ma si tratta solo di accertamenti.

Nel frattempo sull'Isola è attesa una parte dei 2,2 milioni le dosi di vaccino Pfizer annunicati ieri dalla struttura commissariale, una quota che dovrebbe rimpinguare le esigue scorte dando un'accelerata alla campagna.