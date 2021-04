Vaccini: consegnate alla Sardegna 60mila dosi Pfizer

Sono state consegnate oggi in Sardegna altre 60mila dosi di vaccino Pfizer. Lo conferma all'ANSA l'assessore della Sanità Mario Nieddu. Si tratta di una parte del quantitativo la cui distribuzione nelle Regioni autonome è iniziata da oggi, come annunciato ieri dal commissario per l'Emergenza, Francesco Paolo Figliuolo.

Ieri il generale ha parlato di 2,2 milioni di Pfizer da destinare a duecento strutture nelle Regioni e nelle Province autonome: si tratta del lotto più consistente in assoluto tra quelli approvvigionati dall'inizio della campagna vaccinale.