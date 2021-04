Raccolti oltre 1 milione di kg pneumatici fuori uso nel 2020

Raccolti nel 2020 in Sardegna oltre un milione di chili di pneumatici fuori uso. Se ne è occupato il consorzio Ecotyr, effettuando 214 missioni di ritiro nei 192 punti di raccolta di officine e gommisti. Il servizio si occupa anche della corretta gestione di questi rifiuti che possono essere trasformati addirittura in nuovi pneumatici grazie al progetto da Gomma a Gomma.

In Sardegna, in questi anni, EcoTyre ha effettuato, volontariamente e gratuitamente, per le amministrazioni, sei interventi straordinari di rimozione di depositi abbandonati di pneumatici. "Il 2020 è stato senza dubbio l'anno più complicato che il nostro Paese ha dovuto affrontare. La pandemia ha colto tutti di sorpresa e ha impattato pesantemente sull'attività - ha commentato Enrico Ambrogio, presidente di EcoTyre - Grazie al contributo di tutti siamo riusciti tuttavia a raggiungere, come consorzio, i risultati e gli obiettivi originariamente previsti addirittura superandoli leggermente, come nel caso della Sardegna in cui abbiamo raccolto il 100,24%, cioè lo 0,24% in più rispetto agli pneumatici nuovi immessi dai nostri soci sul mercato".