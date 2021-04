Fiamme in casa a Sardara, intossicato un 93enne

(ANSA) - CAGLIARI, 28 APR - Un anziano di 93 anni è stato trasportato all'ospedale di San Gavino con una intossicazione da fumo a seguito dell'incendio scoppiato nella sua abitazione. Il rogo, causato probabilmente da un corto circuito, è divampato in un appartamento di via Umberto a Sardara. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento velocemente le fiamme, i carabinieri e il 118. L'anziano è stato trasportato in ospedale, le sue condizioni, vista l'età, sarebbero gravi. Le fiamme hanno reso inagibile una delle stanze della casa. (ANSA).