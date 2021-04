Covid: Bassa Marmilla quasi libera da virus,solo 43 positivi

Bassa Marmilla quasi Covid free: sono solo 43 i positivi al coronavirus in un'area di diciotto comuni e oltre 24 mila abitanti. La media è di 2,4 positivi per paese. "Un dato che ci fa ben sperare per il futuro, ma non dobbiamo abbassare la guardia - commenta il presidente dell'Unione di comuni della Marmilla Marco Pisanu - In questo momento ci rivolgiamo a tutti i residenti nei nostri diciotto comuni, in particolare ai giovanissimi e ai giovani. L'età media dei positivi nella nostra Isola nelle ultime settimane si è abbassata, e ora è di 33 anni".

Sono 12 i comuni, su 18 totali, dove attualmente non si registra nessun contagiato: Collinas, Genuri, Gesturi, Las Plassas, Pauli Arbarei, Setzu, Siddi, Tuili, Turri, Ussaramanna, Villanovafranca e Villanovaforru. Il paese con il maggior numero di positivi è Furtei, 20, seguito da Sanluri con 10. Poi 6 cittadini contagiati a Segariu e 3 a Villamar, infine 2, rispettivamente, a Barumini e Lunamatrona. "Numeri confortant - confermano gli amministratori riuniti nel museo de Sa Corona Arrubia - il virus sta circolando lento nei nostri comuni e questo è merito anche dei comportamenti responsabili dei nostri cittadini. Ma non dobbiamo considerare la battaglia ancora vinta".