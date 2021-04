Cala la pressione nelle intensive delll'Isola

Ancora in calo la pressione sugli ospedali della Sardegna per l'emergenza Covid. Secondo il monitoraggio giornaliero di Agenas i posti letto occupati da pazienti positivi nelle terapie intensive scende dell'1% in 24 ore arrivando al 21%. Un trend che è stato tale per tutta la settimana, visto che lunedì scorso esra stata sfiorata la soglia critica del 30% (29% il 19 aprile), mentre già martedì si era scesi al 27%, con un decremento costante sino al dato aggiornato al 27 aprile. La percentuale di posti letto Covid nei reparti di medicina, invece, si attesta stabilmente sul 23%, ben lontano dal limite del 40% fissato dal Governo , oltre il quale i reparti vanno in sofferenza.